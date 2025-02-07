Больше половины самарцев предпочитают покупать бренды своего региона на маркетплейсах

По данным Яндекс.Маркет, 62% самарцев обращают внимание на производителя при покупке товаров на маркетплейсах, особенно в категориях «продукты питания» (58%) и «товары для ухода и макияжа» (45%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В опросе участвовали около 1200 самарцев.

«При выборе между товарами отечественных производителей, один из которых находится в Самарской области, 56% жителей города отдадут предпочтение товару из родного региона. Поэтому 78% из них обращают внимание на специальные разделы или на товары со значками "Самарский продукт", "Сделано в Иваново" и др.»,— говорится в сообщении Яндекс.Маркет.

43% респондентов отметили, что намеренно ищут информацию о производителе в карточке товара. Большинство опрошенных (95%) отдает предпочтение российским производителям, среди них 82% покупают только отечественные бренды в определенных категориях товаров, а 12% — всегда.

Сабрина Самедова