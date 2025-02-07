В Новоузенске оборудуют контейнерные площадки после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Новоузенского района Саратовской области добилась устранения нарушения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения требований законодательства прокуратура выяснила, что на улицах Микрорайон-1, 30 лет Победы и Радищева в Новоузенске нет твердого покрытия с уклоном на территории нахождения мусоросборников. Специалисты также не обнаружили там ограждения.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура Новоузенского района попросила суд обязать муниципалитет оборудовать контейнерные площадки. Суд удовлетворил требования. Надзорное ведомство контролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов