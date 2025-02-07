«Пилот», «Собачье сердце» и «Самый ценный груз»

В Челябинске с 8 по 14 февраля пройдут концерты групп «Пилот» и «Каспийский груз», пианиста Михаила Лидского, певиц Пелагеи и Линды, а также оркестра Luminary в окружении 5 тыс. свечей. В театрах состоятся творческие встречи с актерами, спектакли «Зверины (зверушкины) истории», «Егорушкины птицы» и «Собачье сердце». На выставках представят комиксы и рисунки художника Вити Повезло, а в кино — фильмы «Снег в моем дворе», «ON и Она», «Пророк. История Александра Пушкина» и мультфильм «Самый ценный груз».

Концерты

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В «Галактике развлечений» 8 февраля состоится концерт группы «Пилот». Коллектив приезжает в Челябинск с новой программой «Пересекая магистрали страны». В нее вошли песни, которые группа давно не исполняла на сцене. Концерт также сопровождается видеорядом с различными сюжетами и символами, отражающими тему каждой композиции. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 4 тыс. руб. 16+.

В «MTC Live Холле» 9 февраля пройдет концерт «В объятиях любви и 5 тыс. свечей». Струнный оркестр Luminary под руководством дирижера Павла Гогадзе исполнит песни Young and Beautiful Ланы Дель Рэй, Adios Nonino композитора Астора Пьяцоллы, а также The prayer Андреа Бочелли. Концерт пройдет в окружении 5 тыс. свечей. Стоимость билета — от 1,6 тыс. до 6 тыс. руб. 6+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 11 февраля выступит пианист Михаил Лидский. В программу концерта входят композиции Франца Шуберта и фортепианный цикл «Времена года» Петра Чайковского. Стоимость билета — от 800 до 1,4 тыс. руб. 6+.

В «MTC Live Холле» 12 февраля выступит певица Пелагея. Наставница шоу «Голос» исполняет русские народные, этнические песни, романсы, авторские сочинения. Стоимость билета — от 2 тыс. до 6 тыс. руб. 6+.

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В «Максимилианс» 13 февраля состоится концерт певицы Линды. Она исполнит хиты «Ворона», «Мало огня», «Цепи и кольца» и другие песни из старого и нового репертуаров. Стоимость билета — от 1,8 тыс. до 3,3 тыс. руб. 18+.

В Центре международной торговли 14 февраля выступит «Каспийский груз». В 2025 году их альбому «Сторона А / Сторона Б» исполняется десять лет. В связи с этим хип-хоп коллектив отправляется в тур по городам «Табор тур 2025» с новой концертной программой, которая включает все хиты группы. Стоимость билета — от 3,1 тыс. до 12 тыс. руб. 18+.

Спектакли

В студии-театре «Манекен» 8 и 9 февраля покажут спектакль «Зверины (зверушкины) истории» по одноименной пьесе Дона Нигро. Он состоит из коротких историй, которые как будто рассказывают звери. Дон Нигро создал фантастический мир, в котором все животные заговорили на человеческом языке. Создается впечатление, что их поступки во многом похожи на людские. Стоимость билета — 400 руб. 18+.

В Новом художественном театре 8 февраля представят спектакль «Егорушкины птицы». Он поставлен по рассказу Леонида Леонова «Гибель Егорушки». Жанр постановки обозначен как «северная легенда». Действие на сцене сопровождают такие музыкальные инструменты, как терменвокс, яйбахар и глюкофон. «Здесь зритель услышит Слово и Музыку – жизни и смерти, падения и возвышения души, потери и обретения божественной искры»,— описывают спектакль на сайте театра.

В Камерном театре продолжается цикл творческих встреч с местными актерами. 11 февраля мероприятие пройдет с участием Еленой Мальцевой-Корзухиной «6:0 — в мою пользу». Актриса расскажет о творческом пути, спортивных достижениях, сыгранных и несыгранных роях, а также споет песни и прочитает стихи. Также творческая встреча пройдет 14 февраля с Еленой Евлаш. Она представит зрителям спектакль «Аэлита» по одноименному роману Алексея Толстого. Стоимость билета на каждое мероприятие — 600 руб. 16+.

В театре имени Наума Орлова 11 февраля пройдет спектакль «Собачье сердце» по одноименному роману Михаила Булгакова. На сцене развернется знакомый многим сюжет о попытке доктора Преображенского переместить разум собаки в человеческое тело и о том, что из этого вышло. Стоимость билета — от 700 до 1 тыс. руб. 16+.

Выставки

В галерее современного искусства OkNo 7 февраля открывается выставка «Герой с тысячью лиц». На ней будут представлены комиксы студентов школы дизайна НИУ ВШЭ. В своих работах они исследуют образ героя одноименной монографии Джозефа Кэмпбелла. На выставке представлены графические работы, посвященные московским концептуалистам, китайским пираткам, японским вокалоидам и современным молодым художникам. Стоимость билета — 250 руб.

В Larisa Depershmidt gallery 13 февраля открывается выставка Ok, Vitya! художника из Нижнего Тагила Вити Повезло. Он работает в жанре сюрреализма, картины напоминают детские рисунки. Входной билет на открытие выставки стоит 400 руб. 0+.

Кино

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В кинотеатре имени Александра Пушкина 8 февраля покажут фильм «Снег в моем дворе». По сюжету два старых друга Гиви и Леван не виделись тридцать лет. Один живет в Москве, а другой в Тбилиси. Их судьбы сложились по-разному — Гиви работает кинорежиссером, а Леван ведет беспечный и безработный образ жизни. Внезапно они находят друг друга в социальных сетях. Благодаря этому Леван открывается старому другу с неожиданной стороны, а Гиви получает возможность вернуться в родной город и в свое детство. Стоимость билета — 250 руб. 16+.

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В кинотеатре имени Александра Пушкина 9 февраля покажут мультфильм «Самый ценный груз». Маленькую девочку выбрасывают из окна поезда, который направляется в концлагерь Аушвиц. Ребенка находит жена лесника, решающая приютить ее, однако ее супруг против этой идеи. Он разрешает оставить девочку ненадолго. В это время другие жители деревни узнают об этом и требуют избавиться от ребенка, пока он не навлек на них беду. Мультфильм будут показывать на французском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета — 250 руб. 16+.

В кинотеатрах Челябинска 13 февраля выходит в прокат фильм «ON и Она». Главная героиня Ксения — разработчик в сфере искусственного интеллекта. В ее жизни наступает черная полоса: на работе не принимают ее новый проект, а молодой человек совсем не поддерживает девушку. Ксения решает сбежать в дом на берегу океана, который оснащен ИИ по имени Маркус. Он угадывает все предпочтения и вкусы девушки, и внезапно влюбляется в нее, к чему героиня была совсем не готова. Главную роль сыграла Юлия Пересильд. 16+

В челябинских кинотеатрах 14 февраля выходит в прокат фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Он посвящен биографии великого писателя и истории его любви с Натальей Гончаровой. Главные роли сыграли Юра Борисов и Алина Долголенко. 12+.

Ольга Воробьева