В СВО погибли двое военнослужащих из Прикамья

В ходе специальной военной операции (СВО) погибли двое военнослужащих из Очерского округа. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

32-летний Денис Коробейников погиб 31 июля 2024 года. Он проходил военную службу по контракту с февраля 2024 года. Прощание с военнослужащим пройдет 11 февраля в Нижне-Талицкой школе.

29-летний Денис Казымов погиб 22 января 2025 года. Он заключил контракт с Министерством обороны РФ в ноябре 2024 года. Прощание с военнослужащим состоится 11 февраля в Очерском доме культуры.