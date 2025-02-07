Организации и индивидуальные предприниматели, которые превысили порог выручки в 60 млн руб. в 2024 году и работали на упрощенной системе налогообложения (УСН), с 2025 года перейдут на дополнительное налогообложение по НДС. Они также остаются на УСН, то есть будут оплачивать 6% или 15%, но при этом должны будут дополнительно платить на выбор либо 5% НДС, либо 20% по разнице между «покупным» НДС (то есть тем, что уплачено поставщикам) и «продажным». Основатель бухгалтерской компании «Центр Содействия Бизнесу» Снежана Буторина прокомментировала изменения налогообложения для бизнеса по УСН.

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«Изменение практически не коснулось малого бизнеса, потому что 60 млн руб. выручки относится больше к среднему бизнесу. А вот такие предприятия особенно страдают. В большинстве своем это ритейлеры, которые обслуживают население, гостиницы, продуктовые магазины, пиццерии, предприятия легкой промышленности, общественный транспорт и так далее. Из-за новых правил налогообложения у них однозначно повысились цены, и мы замечаем это. Под Новый год цены и так традиционно растут, но в этом году они повысились значительно и снижаться не планируют, что мы уже замечаем в феврале. Если бизнес станет чуть крупнее, то к концу 2025 года им, возможно, придется платить не 5% НДС, а 7% по прогрессивной шкале, если они превысят показатель выручки в 250 млн руб. Эта финансовая нагрузка, как всегда, ляжет на население.

Закрытие таких предприятий из-за новой системы налогообложения не грозит, все-таки у них уже наработана определенная финансовая устойчивость. Однако эти организации вновь начинают вспоминать тему дробления и аффилированности. В конце года ко мне пришло много вопросов на консультациях: что делать, может быть, разделить организацию на две-три? Но этого делать не стоит, так как в то же время, помимо налоговых изменений, ужесточили уголовное наказание за подобные деяния, вплоть до реального срока.

Могу поделиться лайфхаком, как можно сэкономить. Но воспользоваться им можно лишь раз. Это будет полезно тем налогоплательщикам, у которых бизнес рассчитан на сезонную выручку, например, строительным организациям или сельхозтоваропроизводителям. Так как этот дополнительный налог на НДС по «упрощенке» мы сдаем раз в квартал, то за первый квартал мы будем его отправлять в апреле. Лазейка состоит в том, что данные налогоплательщики в первом квартале могут закупить достаточно много товара и материалов, которые будут использованы или проданы в последующих кварталах. То есть расходы в первом квартале будут больше, чем продажи. При предъявлении НДС 20% они возместят эти деньги, и никакого налога на добавленную стоимость не заплатят, или заплатят мизерный, сэкономив существенно. Но это можно будет сделать только в первом квартале 2025 года».