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В Бугурусланском летном училище обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований

Оренбургская транспортная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в Бугурусланском летном училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледж) — филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, «принимаемая курсантами пищевая продукция не промаркирована, имеются дефекты и повреждения напольного покрытия в столовой». Кроме этого, отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складских помещениях. Не осуществляется контроль за содержанием дезинфицирующих средств.

Оренбургский транспортный прокурор внес в адрес директора Бугурусланского летного училища представление. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований), назначено наказание в виде штрафа. Нарушения устранены.

Руфия Кутляева

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