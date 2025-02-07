Стерлитамакский водоканал взыскивает с уфимского застройщика 80 млн рублей

В арбитражный суд Башкирии поступило исковое заявление МУП «Стерлитамакводоканал» о взыскании 80,2 млн руб. с ООО «Билд». По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», спор касается обязательств по договорам подряда. Иск пока не принят к рассмотрению.

Как следует из сайта госзакупок, в марте 2023 года стороны заключили контракт на модернизацию водовода от источника Зирган до Ашкадарского водозабора стоимостью около 1,1 млрд руб. Работу должны были профинансировать бюджет Башкирии, бюджет Стерлитамака и заем из Фонда национального благосостояния. Срок исполнения контракта истекал 1 декабря 2023 года, позже он был продлен до 1 декабря 2024 года.

25 декабря «Стерлитамакводоканал» направил в адрес «Билд» претензию о выплате неустойки на сумму 80,1 млн руб., а также штрафа 100 тыс. руб. В конце прошлого года контракт был расторгнут по соглашению сторон.

ООО «Билд» зарегистрировано в 2012 году, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром компании выступает Рустам Хасанов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка «Билда» составила 7,1 млрд руб., чистая прибыль — 30 млн руб.

Идэль Гумеров