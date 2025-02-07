В Тольятти резко возросло количество киберпреступлений

В Тольятти почти половина зарегистрированных в 2024 году преступлений совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщил начальник городского УМВД Хейрулла Ахмедханов на заседании думы Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выступая перед депутатским корпусом с отчетом о работе по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, полковник полиции отметил, что в минувшем году на территории городского округа зарегистрировано 12 446 преступлений. В основном, преобладают злодеяния в сфере IT и киберпреступности, которые совершаются, как правило, дистанционно.

«Что касается преступлений против личности и против собственности граждан, то здесь идет устойчивая тенденция к снижению»,— заявил господин Ахмедханов.

Так, в 2024 году 5875 преступлений совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что составляет почти половину от общего количества. А по сравнению с 2023 годом количество IT-преступлений выросло на 34%.

По словам руководителя УМВД, чаще всего речь идет о неправомерном доступе к компьютерной информации. Впрочем, такая тенденция наблюдается как на территории ПФО, так и всей России.

Алексей Алексеев