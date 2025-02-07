Лукашенко: товарооборот Башкирии и Беларуси снизился на 5-6%
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о снижении товарооборота с Башкирией на 5-6%. По его словам, в этом году стороны обязаны нарастить товарооборот и превзойти показатели в $315 млн — 320 млн.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Наши возможности вы знаете. Нам с вами комфортно и очень выгодно сотрудничать, потому что ваша республика — европейский центр Российской Федерации»,— сказал господин Лукашенко главе Башкирии Радию Хабирову на встрече в Минске, упомянув о совместном производстве сельскохозяйственной техники.
По данным ТАСС, в 2023 году Беларусь заняла четвертое место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 6,3% в общем объеме внешней торговли.