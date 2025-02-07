«Позитивные изменения пока не распространяются на командные виды»

Молодежный чемпионат Европы по футболу-2027 пройдет без сборной России. Эту информацию официально подтвердили в UEFA. Также объявлено, что на Олимпийских играх 2028 года команды тоже не будет. Почему российские футбольные чиновники говорят о возвращении сборных и клубов на международную арену, а деквалификации продолжаются? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В спортивных новостных лентах постоянно появляются цитаты чиновников FIFA и UEFA, которые надеются на скорое возвращение на международную арену не только российской сборной, но и клубов. Например, директор департамента европейских национальных ассоциаций FIFA Эльхан Мамедов сказал следующее: «Всей футбольной семье руководитель футбольной федерации всегда передает большой привет. Естественно, мы ждем возвращения России на мировую арену». Рулевые нашего футбола также на позитиве. Глава РФС Александр Дюков не раз подчеркивал, что ждет изменений в лучшую сторону уже в этом году:

«Я, соответственно, жду положительных изменений и возвращения всех наших сборных команд и клубов в международные соревнования».

Откуда берется этот позитив, понять сложно. Если убрать красивые слова и смотреть исключительно на факты, то никаких положительных сдвигов нет и не предвидится. Молодежка осталась без Евро-2027, а основная команда без мирового первенства 2026 года. А если вспомнить, что Евро-2028 состоится в Великобритании и Ирландии, то вполне можно предположить, что там российских футболистов видеть не захотят. И рычаги давления на Международную федерацию футбола у недружественных стран весомые, уверен бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко:

«FIFA создала очень неприятный, скажем так, и совершенно идиотский прецедент, когда одни команды заявили, что они по политическим мотивам не хотят с кем-то играть, их там еще кто-то поддержал, и чиновники пошли у них на поводу. Теперь давайте пофантазируем: россиян допустили, мы начинаем бороться за выход на чемпионат мира, и кто-то говорит: "А мы опять не хотим играть. А вот был соответствующий прецедент". И чего дальше делать?»

Так что позитивные изменения в индивидуальных видах спорта, где российских спортсменов начинают потихоньку допускать до международных турниров, пока не распространяются на командные виды. Если оставить в стороне риторику, то ждать каких-то сдвигов в здесь сложно. По крайней мере, до официального завершения СВО, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «В этом случае будут какие-то возможности для того, чтобы вернуться в мировой международный футбол, чего очень бы хотелось. Потому что, честно говоря, даже у нас — у специалистов и экспертов — просто теряется интерес к международным матчам, Кубку наций и каким-то другим вещам».

Причем даже самый позитивный сценарий вполне может оставить Россию без международных турниров еще на несколько лет. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, например, называет весьма отдаленную дату возможных перемен: «До 2030-го, конечно, вернемся. На отборочные до 2026-го мы уже не попадаем, а дальше можно будет уже надеяться».

Пока же все остается без изменений. Клубы будут полностью лишены международного опыта, а сборная планирует провести в 2025-м году 10 товарищеских матчей. Первые встречи запланированы на конец марта.

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Владимир Осипов