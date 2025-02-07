В Верещагинском округе открыли музей в честь бойцов СВО

В поселке Зюкайка прошло открытие музея в память о погибших участниках СВО. Как сообщает телеграм-канал «На местах», учреждение создал местный житель Юрий Жужгов в честь погибших сына и брата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Жужгов

Фото: telegram-канал «На местах» Юрий Жужгов

Фото: telegram-канал «На местах»

В музее представлены личные вещи военнослужащих, награды, экипировка и фотографии. Экспозиция разделена на две части: одна посвящена Валерию Жужгову, который был награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно. Он был единственным бойцом из муниципалитета, кто принимал участие в СВО с самого ее начала. Вторая часть музея посвящена его дяде, Валентину Жужгову. «Очень бы хотелось, чтобы в музее проводились экскурсии для школьников нашего округа»,— отметил основатель музея Юрий Жужгов.