Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завербованная Украиной агент планировала покинуть страну через Сочи

ФСБ РФ опубликовало кадры с признанием задержанной в Севастополе подозреваемой в подготовке теракта. На видео женщина, завербованная украинскими спецслужбами, рассказала, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к этому она готовилась в Запорожье, передает РИА Новости. Задержанная также заявляет, что планировала покинуть страну через Сочи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины. Они, по заявлению ФСБ, готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Все задержанные дали признательные показания.

Задержанная в Крыму агент рассказала, что должна была наблюдать, передавать информацию, а затем заложить взрывное устройство в кабинете офицера и установить таймер на 12 часов. В это время агент планировала выехать в Сочи, а затем в Турцию и на Украину. В качестве аванса фигурантка получила $1 тыс.

«В Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству», – говорит задержанная на видео.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...