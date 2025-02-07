Завербованная Украиной агент планировала покинуть страну через Сочи

ФСБ РФ опубликовало кадры с признанием задержанной в Севастополе подозреваемой в подготовке теракта. На видео женщина, завербованная украинскими спецслужбами, рассказала, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к этому она готовилась в Запорожье, передает РИА Новости. Задержанная также заявляет, что планировала покинуть страну через Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о задержании в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов спецслужб Украины. Они, по заявлению ФСБ, готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Все задержанные дали признательные показания.

Задержанная в Крыму агент рассказала, что должна была наблюдать, передавать информацию, а затем заложить взрывное устройство в кабинете офицера и установить таймер на 12 часов. В это время агент планировала выехать в Сочи, а затем в Турцию и на Украину. В качестве аванса фигурантка получила $1 тыс.

«В Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству», – говорит задержанная на видео.

Вячеслав Рыжков