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В Тюмени арестован обвиняемый в двойном убийстве 26-летней давности

В Тюмени по ходатайству следователя СК арестован 61-летний местный житель, обвиняемый в двойном убийстве, совершенном в 1998 году, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 1998 года обвиняемый, познакомившись с 40-летней женщиной, был приглашен ею в квартиру на улице Широтной. В ходе конфликта он нанес ей не менее 30 ударов молотком по голове, после чего задушил телефонным проводом. Затем, чтобы не оставлять свидетелей, он убил находившегося в ванной комнате 24-летнего племянника погибшей, нанеся ему не менее 10 ударов молотком по голове. После этого преступник скрылся.

Ранее установить его причастность к преступлению не удалось, предварительное следствие было приостановлено. В дальнейшем, в рамках совместных мероприятий следователей СК и сотрудников полиции, причастность обвиняемого была установлена, и он был задержан по п «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступления.

Полина Щуцкая

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