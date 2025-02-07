В Тюмени арестован обвиняемый в двойном убийстве 26-летней давности

В Тюмени по ходатайству следователя СК арестован 61-летний местный житель, обвиняемый в двойном убийстве, совершенном в 1998 году, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 1998 года обвиняемый, познакомившись с 40-летней женщиной, был приглашен ею в квартиру на улице Широтной. В ходе конфликта он нанес ей не менее 30 ударов молотком по голове, после чего задушил телефонным проводом. Затем, чтобы не оставлять свидетелей, он убил находившегося в ванной комнате 24-летнего племянника погибшей, нанеся ему не менее 10 ударов молотком по голове. После этого преступник скрылся.

Ранее установить его причастность к преступлению не удалось, предварительное следствие было приостановлено. В дальнейшем, в рамках совместных мероприятий следователей СК и сотрудников полиции, причастность обвиняемого была установлена, и он был задержан по п «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступления.

Полина Щуцкая