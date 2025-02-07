«Россети Тюмень» направили 10,7 млн на обновление системы пожарной охраны подстанций в Югре

«Россети Тюмень» провели модернизацию оборудования девяти подстанций в ХМАО-Югре. Центры питания снабжают электричеством Салымское, Мамонтовское, Тепловское, Правдинское и Усть-Балыкское месторождения нефти, а также около 30 тысяч жителей шести населенных пунктов округа. Стоимость работ составила 10,7 млн рублей.



Реконструкция подстанций 110 кВ «Водозабор», «Компрессорная», «Луговская», «Лунная», «Парус», «Пойковская», «Речная», «Сатарино» и «Юганская» прошла в рамках инвестиционной программы компании. На объектах установили 26 комплектов пожарной сигнализации, состоящих из шкафов питания и управления, датчиков и извещателей. Новые устройства обнаруживают задымление и возгорание, сообщают персоналу и передают информацию в диспетчерский пункт филиала «Россети Тюмень» в Нефтеюганске. Резервное питание противопожарных систем обеспечат новые аккумуляторные батареи емкостью 5 ампер-часов, которых достаточно для работы в дежурном режиме в течение суток.

«Россети Тюмень» постоянно совершенствуют электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. Проведенные мероприятия повысили надежность и безопасность работы девяти высоковольтных центров питания в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»