Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чайковском возле центральной набережной построят новый жилой район

Сегодня на заседании регионального градсовета представители администрации Чайковского презентовали концепцию комплексного развития территории. Как стало известно «Ъ-Прикамье», проект КРТ предполагается реализовать в квартале, ограниченном Приморским бульваром, улицами Ленина, Карла Маркса и Мира. Площадка под реновацию находится вблизи от центральной набережной Чайковского. Известно, что в этой локации располагаются аварийные жилые дома, которые в ходе реновации снесут.

В администрации Чайковского рассчитывают, что дома в новом квартале будут иметь высоту 3, 5 и 7 этажей. В проект войдут 16 новых жилых секций на 500 квартир. Площадь продаваемых квартир составит 26 тыс. кв. м. Согласно презентованным эскизам, дома будут иметь современный внешний вид и отделку, возле них организуют озеленение и благоустройство. Помимо жилья, в квартале построят спортивный кластер — физкультурно-оздоровительный комплекс, многоуровневый паркинг, подростковые и детские площадки. В новом районе появится зеленый бульвар для прогулок.

Члены градсовета одобрили представленную концепцию комплексного развития в Чайковском.

Напомним, что о планах властей организовать в Чайковском проект КРТ впервые стало известно в 2021 году. Андрей Колмогоров, занимавший тогда пост министра строительства региона, рассказывал, что с помощью КРТ в Чайковском планируется застроить площадку в 12 га, расположенную в центре города. Там предполагалось снести аварийные дома и возвести новые общей площадью 26 тыс. кв. м.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...