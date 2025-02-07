В Чайковском возле центральной набережной построят новый жилой район

Сегодня на заседании регионального градсовета представители администрации Чайковского презентовали концепцию комплексного развития территории. Как стало известно «Ъ-Прикамье», проект КРТ предполагается реализовать в квартале, ограниченном Приморским бульваром, улицами Ленина, Карла Маркса и Мира. Площадка под реновацию находится вблизи от центральной набережной Чайковского. Известно, что в этой локации располагаются аварийные жилые дома, которые в ходе реновации снесут.

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В администрации Чайковского рассчитывают, что дома в новом квартале будут иметь высоту 3, 5 и 7 этажей. В проект войдут 16 новых жилых секций на 500 квартир. Площадь продаваемых квартир составит 26 тыс. кв. м. Согласно презентованным эскизам, дома будут иметь современный внешний вид и отделку, возле них организуют озеленение и благоустройство. Помимо жилья, в квартале построят спортивный кластер — физкультурно-оздоровительный комплекс, многоуровневый паркинг, подростковые и детские площадки. В новом районе появится зеленый бульвар для прогулок.

Члены градсовета одобрили представленную концепцию комплексного развития в Чайковском.

Напомним, что о планах властей организовать в Чайковском проект КРТ впервые стало известно в 2021 году. Андрей Колмогоров, занимавший тогда пост министра строительства региона, рассказывал, что с помощью КРТ в Чайковском планируется застроить площадку в 12 га, расположенную в центре города. Там предполагалось снести аварийные дома и возвести новые общей площадью 26 тыс. кв. м.