Зарубежные СМИ: Из-за чего Минюст США распустил группу KleptoCapture?

Администрация Трампа посчитала наркокартели опаснее российских олигархов. Минюст США распустил группу KleptoCapture, которая занималась поиском и конфискацией активов граждан РФ. Так, за два года специалисты арестовали у подсанкционных лиц имущество на $700 млн. Теперь KleptoCapture прекратит работу минимум на 90 дней, сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку. В американском ведомстве отметили, что финансирование, которое получала группа, перенаправят на борьбу с наркокартелями. Администрация США продолжает оптимизировать работу и других ведомств. По данным СМИ, новые меры вновь могут коснуться USAID, а также Минздрава. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

Как отмечает The Guardian, Минюст США сформировал целевую группу KleptoCapture весной 2022-го для исполнения антироссийских санкций. Это было частью плана администрации Байдена по вытеснению Москвы с мировых рынков. Группа, в частности, предъявила обвинения бывшему президенту «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу группы «Царьград» Константину Малофееву, а также наложила арест на яхты, которые связывают с сенатором Сулейманом Керимовым и главой «Реновы» Виктором Вексельбергом. Сейчас прокуроры из KleptoCapture вернутся на свои предыдущие должности. Распоряжение будет действовать 90 дней с возможностью продления. Мера может быть связана с недавними заявлениями Трампа о необходимости наладить отношения с Москвой, пишет издание.

Кроме того, Белый дом продолжает сокращать штат и других государственных ведомств. The Wall Street Journal узнал о письме, которое получили чиновники Минздрава с требованием подготовить списки полезных сотрудников и потенциальных кандидатов на увольнение. Под сокращение могут попасть тысячи людей, считает издание.

Тем временем штат USAID администрация Трампа хочет сократить с 10 тыс. до 300 человек, пишет Politico со ссылкой на три источника. В результате в африканском бюро Агентства по международному развитию останется только 12 сотрудников, в азиатском отделении — 8. Как отмечает газета, USAID в 2023 году выделило более $40 млрд на различные иностранные проекты — от закупки лекарств против малярии до гуманитарной помощи в зонах конфликтов.

Однако окружной суд в Массачусетсе временно приостановил программу сокращений сотрудников федеральных ведомств, сообщает The Washington Post. 800 тыс. работников подали иск о нарушении властями трудового законодательства. Теперь администрация не сможет предпринимать дальнейших действий до старта слушаний по делу 10 февраля. Служба по управлению персоналом уже продлила крайний срок приема заявок на увольнение до этой даты. Пока сотрудники раздумывают над предложением, Илон Маск обратился к ним в соцсети X с призывом: «Возьмите отпуск, о котором вы всегда мечтали, посмотрите фильмы и отдохните, получая при этом полную зарплату».

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