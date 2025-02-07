Правительство РФ направило 187 млн рублей на индексацию выплат пострадавшим от паводка оренбуржцам

Правительство России направило Оренбуржью 187 млн руб. Деньги предназначен для «индексации выплат единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим от паводка». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В ведомстве уточняют, что это третий транш индексации. Получателями средств станут 7380 человек. Ранее правительство направляло 4,1 млрд руб. на индексацию выплат 362,2 тыс. заявителей.

«При поступлении средств федерального бюджета деньги будут оперативно перечислены получателям в беззаявительном порядке», — отмечают в правительстве Оренбуржья.

Руфия Кутляева