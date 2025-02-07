На складах у дилеров Петербурга скопилось около 300 автомобилей марки XCite

По состоянию на сегодняшний день на складах петербургских дилеров скопилось около 300 автомобилей бренда XCite, произведенных на «Автозаводе Санкт-Петербург». Такие сведения со ссылкой на собственные источники передает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, за прошедший год, с момента выхода марки на рынок в мае 2024-го, в Петербурге было зарегистрировано в общей сложности 256 новых автомобилей XCite. При такой динамике продаж нынешних запасов машин в городе на Неве хватит минимум на полгода.

Ранее «Автозавод Санкт-Петербург» сообщал о том, что в прошлом году ему удалось выпустить порядка 20 тыс. авто этой марки. По данным «Автостата», реализовать получилось около 5,5 тыс. машин XCite. Остальные 14,5 тыс. автомобилей на начало 2025 года были распределены практически поровну между всеми дилерами бренда в России и стоянкой на территории предприятия.

Сейчас основной объем складских запасов приходится на модель X-Cross 7 — около 90%. Остальная часть — на вышедший в ноябре прошлого года X-Cross 8.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за период с 30 декабря 2024 по 12 января 2025 года в РФ было поставлено на учет 172 автомобиля бренда XCite, произведенных в Петербурге. Это позволило марке занять 20-е место по объему продаж в стране среди всех брендов.

Андрей Цедрик