Сельское хозяйство становится популярным среди молодежи

У молодых людей в России возрос интерес к работе в сельском хозяйстве, отмечают специалисты HR-департамента Агрохолдинга «СТЕПЬ».

В прошлом году количество заявок, поданных на прохождение стажировок в компании, выросло в три раза по сравнению с 2023 годом. Всего заявок в 2024 году было порядка 500, а количество студентов, успешно прошедших практику в Агрохолдинге, составило 300 человек.

Самыми востребованными направлениями для получения рабочего опыта у студентов стали профессии агронома (около 45% от общего числа заявок), ветеринара или зоотехника (35%), механизатора (15%). Также популярны такие направления, как IT, экономика, бухучет и др. По статистике около трети студентов, прошедших стажировку в Агрохолдинге «СТЕПЬ», подают заявки на повторные стажировки и после получения диплома трудоустраиваются в компанию.

Отвечая на возросший спрос, в компании в прошлом году расширен перечень стажировочных программ в два раза. Кроме того, «СТЕПЬ» стала более активно инвестировать в инфраструктуру для проживания и досуга молодых людей, работающих на предприятиях компании. В связи с этим были модернизированы или отстроены студенческие кампусы на Кубани и Ставрополье, где находятся хозяйства Агрохолдинга.

Тенденцию растущего интереса у молодежи к сельскому хозяйству подтверждают результаты профильных опросов и статистика. По данным Минсельхоза, весной 2024 года на обучение в аграрных вузах было подано почти 350 тыс. заявлений, что на 10,6% больше, чем в 2023 году. Среди самых востребованных у абитуриентов по целевым договорам оказались такие направления, как «Ветеринария», «Агроинженерия», «Агрономия», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Зоотехния». Данные опроса Россельхозбанка показали, что студенты высоко оценивают перспективность работы в сельском хозяйстве: на 7–10 баллов по десятибалльной шкале.

Рост в отрасли доли молодежи в сельском хозяйстве — один из важных ориентиров, отметила на коллегии Минсельхоза РФ глава ведомства Оксана Лут. Это закреплено в новой концепции национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Нацпроект запускается с этого года и включает в том числе федеральный проект «Кадры в АПК».

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Я и мои коллеги в Агрохолдинге "СТЕПЬ" отмечаем пока умеренную, но достаточно явную динамику омоложения кадров в отрасли, она отчетливо прослеживается в нашей компании. Поддержать наметившийся тренд агробизнес может, активизируя работу с молодежью по разным направлениям: профориентация, стажировки, реализация развлекательных, образовательных и других проектов, коллаборации с молодежными организациями».