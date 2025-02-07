В развитие Свияжского логистического центра вложат 261 млрд рублей

Общий объем реализации развития Свияжского мультимодального логистического центра оценивается в 261 млрд руб., объем частных инвестиций – в 182,2 млрд руб. Об этом стало известно в ходе международного архитектурного форума «Казаныш».

Согласно представленному проекту, к 2050 году планируется развить общую площадь логистического центра до 5 тыс. га. Кроме того, в планах постройка недвижимости общим фондом в 3,5 млн кв. м, из которых 2,2 млн кв. м составят нежилой фонд.

Развитие территории позволит увеличить количество рабочих мест до 37,4 тыс. Ожидается, что на территории будущего логистического центра будет проживать порядка 30 тыс. жителей.

Артём Дергунов