В Самарской области новый гражданин РФ организовал незаконную миграцию соотечественников

В Борском районе правоохранители пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении. Об этом сегодня сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как выяснили участковые, 34-летний уроженец одного из соседних государств, а ныне местный житель в течение года незаконно поставил на миграционный учет трех иностранных граждан в селе Коноваловка. Реально предоставлять жилье своим соотечественникам он не собирался.

Ранее не судимый гражданин признал вину, при этом заявив, что деньги за регистрацию с земляков не брал, просто помог, хотя и знал, что это противозаконно.

Мужчине предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ».

В настоящее время иностранцы сняты с миграционного учета, а уголовное дело направлено в Богатовский районный суд.

Алексей Алексеев