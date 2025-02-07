На «Роза Хутор» открыто раннее катание

С 7 февраля трассы и подъемники курорта доступны с 07:30.

Катание осуществляется с отметки 1350 метров над уровнем моря. В зависимости от погодных условий для лыжников и сноубордистов с раннего утра будут открыты 15 трасс из 52, расположенных на курорте: «Б-52» ниже 1350, «Плато», «Шале», «Нагано», «Ванкувер», «Шамони», «Турин», «Роза Стар» выше 1170, «Роза Блейд» выше 1170, «Каскад» ниже 1600, «Встреча», «Озерная» и др. Общая протяженность трасс раннего катания составляет более 18 километров. Раньше будут открываются подъемники «Олимпия», «Заповедный лес», «Соло», «Волчья скала», «Шале».

— Традиционно с увеличением продолжительности светового дня курорт открывается на час раньше. Это дарит всем любителям горных лыж и сноубордов уникальную как в России, так и за ее пределами опцию «Раннее катание». Оно доступно по стандартному дневному ски-пассу,— сообщили на «Роза Хутор».

Для удобства гостей в период раннего катания на курорте перенесено время открытия касс и пунктов проката. Приобрести ски-пасс в кассах у канатной дороги «Олимпия» и «Мзымта двор» можно с 07:30, а на отметке «Роза Стадион» — с 07:45. Пункт проката «Мзымта двор» открыт с 07:15, «Горный приют» — с 07:30.

Помимо раннего катания на курорте действует полюбившаяся многим гостям услуга «Рассвет на трассе». Ее участники могут подняться на Роза Пик для встречи восхода солнца, первыми раскатать свежий «вельвет» на трассах, увидеть, как службы готовят курорт к новому дню, а также насладиться гастрономическим завтраком в одном из самых популярных ресторанов курорта — «Высота 2320». Всего на «Роза Хутор» в текущем зимнем сезоне доступно 105 километров трасс, действует 32 подъемника, работает 9 пунктов проката. Дневное катание на курорте осуществляется с 08:30.

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