Холдинг «Биннофарм групп» разместил биржевые облигации на 4 млрд рублей

Холдинг «Биннофарм групп», в которой входит курганский фармацевтический завод «Синтез», разместил биржевые облигации серии 001P-04. Объем размещения составил 4 млрд рублей со ставкой 25,5%. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1 тыс. руб. Срок обращения — 3 года с предусмотренной офертой через 1,5 года, а также ежемесячной выплатой купонов, сообщает пресс-служба «Бинофарм групп».

«На российском рынке корпоративных облигаций компания представлена с 2021 года. Рейтинг кредитоспособности "Биннофарм групп" уже несколько лет остается на уровне ruA со стабильным прогнозом. Третьему выпуску облигаций присвоен аналогичный рейтинг. Значительная переподписка на новое размещение демонстрирует доверие инвесторов к планам компании по оптимизации рабочего капитала и адаптации работы в условиях более жесткой денежно-кредитной политики ЦБ», — комментирует финансовый директор «Биннофарм групп» Хафиз Гафуров.

Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал Трейдинг», инвестиционный банк «Синара», «ИФК Солид», МКБ, Sber CIB, «Совкомбанк», «Т-Банк». Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.