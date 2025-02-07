«Газпром нефть» признана лучшим работодателем в нефтяной отрасли по версии студентов

«Газпром нефть» признана самым привлекательным работодателем в отрасли по данным молодежного рейтинга FutureToday. В выборе лучших компаний страны приняли участие 24 тыс. студентов из 27 городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Газпром нефть»

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Газпром нефть»



По итогам опроса «Газпром нефть» также вошла в топ-10 общего рейтинга работодателей вместе с лидерами IT-индустрии и финансового сектора. В числе преимуществ работы в нефтяной компании студенты отметили уровень зарплаты, полезный опыт для развития карьеры, баланс работы и личной жизни, интересные проекты, дружелюбную атмосферу в команде. Развитие бизнеса «Газпром нефти» стабильно обеспечивает новые вакансии в регионах и спрос на квалифицированных специалистов. Помимо технологов, инженеров и геологов на предприятия приходит все больше программистов и дата-сайентистов.

Все дочерние предприятия «Газпром нефти» развивают совместные с вузами-партнерами программы подготовки молодых специалистов по наиболее востребованным в отрасли направлениям.

В частности, «Газпромнефть – Битумные материалы» организует стажировки, проводит деловые игры и кейс-чемпионаты для будущих специалистов по дорожному строительству, инженеров и технологов нефтепереработки. В 2024 году предприятие совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом запустило первую в России программу обучения нефтедорожников – специалистов на стыке нефтеперерабатывающей и дорожно-строительной отраслей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Газпром нефть»

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Газпром нефть»



Илья Кудряшов, Научно-исследовательский центр «Газпромнефть – Битумные материалы»:

«Мы оцениваем потребности отрасли и предложения на рынке труда на долгосрочную перспективу и понимаем, как можем помочь вузам. Наша совместная задача – подготовить и вовлечь в бизнес-процессы специалистов, которые смогли бы развивать отечественные наукоемкие технологии, а также находить им максимально эффективное применение».

Рейтинг FutureToday – самое масштабное исследование отечественного рынка труда и карьерных предпочтений студентов старших курсов и выпускников российских вузов. Оно позволяет определить самых востребованных работодателей у молодых специалистов, а также выявлять основные ожидания и потребности старшекурсников, связанные с выбором места работы.

ООО «Газпромнефть - Битумные материалы»