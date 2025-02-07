Девелопер участка на ул. Луначарского, 87, выиграл на торгах землю под спортобъект

В администрации Перми определили победителя аукциона на право аренды земельного участка под спортобъект в Орджоникидзевском районе. Как сообщают в пресс-службе администрации, департамент земельных отношений разыгрывал на торгах право аренды участка на ул. 2-й Юрлинской, 4, в микрорайоне Энергетиков. Победителем признан индивидуальный предприниматель Дмитрий Вдовин, участвующий в проекте реновации участка на ул. Луначарского, 87, где ранее находилось здание с портретом Есенина. Дмитрий Вдовин предложил наибольшую стоимость ежегодной арендной платы за участок в размере 1,74 млн руб.

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На победу в торгах претендовали пятеро участников. Согласно электронному протоколу торгов, в аукционе, помимо Дмитрия Вдовина, участвовали ООО «Импульс», Александр Деменев, Александр Дубинец и Виктор Звонцов.

Территория на ул. 2-й Юрлинской, 4, предназначенная для возведения объектов физической культуры и спорта, занимает площадь 4,3 тыс. кв. м. Площадка расположена в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3, где допустимо строительство спортобъектов не выше четырех этажей. Участок предоставлен в аренду на 7 лет и 4 месяца.

Согласно сервису Kartoteka.ru, Дмитрий Вдовин возглавляет компании ООО «Пермтекстиль», ООО «Развитие» в сфере аренды и управления недвижимостью, а также ООО «ЭкоИнвест», владевшее участком на ул. Луначарского, 87. О планах «ЭкоИнвеста» застроить площадку в центре Перми стало известно в 2022 году. Теперь освоением территории займется ООО СЗ «Квартал №137» Станислава Господарова — компаньона Дмитрия Вдовина. Минувшим летом СЗ «Квартал №137» заключил договор комплексного развития этой территории с региональным минимуществом. На 3,35 га планируется возвести жилье, объекты социнфраструктуры и благоустройства.