Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарское минЖКХ возглавил чиновник и газовик из Краснодарского края

Пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области занял Виталий Брижань. Об этом сообщает профильное министерство.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Виталий Брижань родился в 1974 году. Он окончил юридический и экономический факультеты Кубанского государственного университета.

Ранее чиновник был министром промышленности и энергетики Краснодарского края. Также он возглавлял АО «Краснодаргоргаз»

До Виталия Брижаня обязанности министра энергетики и ЖКХ Самарской области временно исполняли Михаил Белоусов, затем Эдуард Гафиятуллин. Позже Михаил Белоусов был назначен зампредом регионального правительства по вопросам энергетики, ЖКХ, экологии, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования, охоты и рыболовства.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...