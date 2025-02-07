Экскурсия студентов УГНТУ в ООО «Башкирэнерго»

6 февраля ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») организовало экскурсию для студентов УГНТУ направлений «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление, надзор и инспектирование в сфере труда и безопасности производства». Экскурсия прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкирской электросетевой компанией и высшим учебным заведением, а также в соответствии с проектом «Промышленный туризм», который реализует БФ «Система» по государственной программе поддержки университетов страны.

Начальник ЦУС ООО "Башкирэнерго" Салават Мукминов рассказывает студентам о работе диспетчеров

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Вначале студенты посетили подстанцию «Ишимская». Заместитель главного инженера по оперативной работе ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Винер Сафин провел экскурсию по основным помещениям, где размещено оборудование энергообъекта, и ответил на вопросы о значении подстанции для сетевого комплекса г. Уфы.

В головном офисе ООО «Башкирэнерго» студенты смогли побывать в мозговом центре энергосистемы республики – Центре управления сетями (ЦУС) компании. Начальник ЦУС Салават Мукминов рассказал о процессе управления сетями, особенностях работы диспетчеров и о том, как статус системообразующей сетевой компании региона повлиял на работу всех энергетиков ООО «Башкирэнерго».

Помимо технических вопросов, студенты проявили интерес к социальной жизни предприятия. В первую очередь к тому, можно ли пройти оплачиваемую практику и стажировку, получить подъемные, оказывает ли компания содействие в аренде жилья. Об этих и многих других мерах поддержки выпускников вузов рассказала член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская. «В нашей компании работают те люди, которые разделяют такие ценности, как командная работа, ответственность за результат, безопасность, ценность человеческой жизни, качество», - отметила она, пригласив студентов на производственную практику и дальнейшее трудоустройство в компанию.

ООО «Башкирэнерго»