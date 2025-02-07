Экскурсия студентов УГНТУ в ООО «Башкирэнерго»
6 февраля ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») организовало экскурсию для студентов УГНТУ направлений «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление, надзор и инспектирование в сфере труда и безопасности производства». Экскурсия прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкирской электросетевой компанией и высшим учебным заведением, а также в соответствии с проектом «Промышленный туризм», который реализует БФ «Система» по государственной программе поддержки университетов страны.
Вначале студенты посетили подстанцию «Ишимская». Заместитель главного инженера по оперативной работе ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Винер Сафин провел экскурсию по основным помещениям, где размещено оборудование энергообъекта, и ответил на вопросы о значении подстанции для сетевого комплекса г. Уфы.
В головном офисе ООО «Башкирэнерго» студенты смогли побывать в мозговом центре энергосистемы республики – Центре управления сетями (ЦУС) компании. Начальник ЦУС Салават Мукминов рассказал о процессе управления сетями, особенностях работы диспетчеров и о том, как статус системообразующей сетевой компании региона повлиял на работу всех энергетиков ООО «Башкирэнерго».
Помимо технических вопросов, студенты проявили интерес к социальной жизни предприятия. В первую очередь к тому, можно ли пройти оплачиваемую практику и стажировку, получить подъемные, оказывает ли компания содействие в аренде жилья. Об этих и многих других мерах поддержки выпускников вузов рассказала член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская. «В нашей компании работают те люди, которые разделяют такие ценности, как командная работа, ответственность за результат, безопасность, ценность человеческой жизни, качество», - отметила она, пригласив студентов на производственную практику и дальнейшее трудоустройство в компанию.
ООО «Башкирэнерго»
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