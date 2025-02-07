Из нижегородской школы эвакуировали 640 человек из-за загоревшегося светильника

Школу №7 на улице Верхне-Печерской в Нижнем Новгороде эвакуировали 7 февраля 2024 года из-за задымления. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие спасатели установили, что в кабинете тренера на первом этаже задымился светильник, педагог самостоятельно потушил его огнетушителем, помощь пожарных не потребовалась.

Из здания эвакуировали 640 человек, включая 600 детей. После проверки здания сотрудниками МЧС все вернулись в школу, учебный процесс не нарушен.

Галина Шамберина