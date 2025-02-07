Мэр Сочи обсудил в Москве развитие и автоматизацию систем ЖКХ

Глава Сочи Андрей Прошунин посетил предприятия, занимающиеся разработкой оборудования и программно-аппаратных комплексов для жилищно-коммунального хозяйства в Москве. Обсуждались вопросы автоматизированного управления городской инфраструктурой и внедрения цифровых платформ, объединяющих данные в единую информационную среду. Эти технологии позволяют повысить качество услуг и создать более комфортную городскую среду, отметили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти Сочи, по словам мэра, изучают опыт регионов и разработки российских производителей для автоматизации городского хозяйства. Новые платформы, отмечает господин Прошунин, в перспективе улучшат контроль за работой инфраструктуры и позволят экономить бюджет. В Москве делегация Сочи обсудила развитие «умных» систем и применение энергосберегающих технологий. Опоры освещения на солнечных батареях могут появиться в отдаленных районах Сочи и на объектах экотуризма.

В ходе визита обсуждались и вопросы наружного освещения. В 2023 году в Сочи заменили 25 тыс. светильников на светодиодные, модернизировали 574 шкафа управления, подключив их к автоматизированной системе. Проект реализован в рамках концепции «Умного города» национальной программы «Цифровая экономика».

На данный момент в ведении МУП «Сочисвет» числится более 12 тыс. опор освещения и 31 тыс. светильников. В 2025 году планируется реконструкция около 250 объектов сети.

Вячеслав Рыжков