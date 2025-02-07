В Курганской области зарплата 18 тыс. бюджетников вырастет еще на 10% с 1 июля

С 1 июля в Курганской области еще на 10% повышается заработная плата 18 тыс. работников бюджетной сферы, которые не попадают под указы президента РФ. Это четвертое повышение с конца 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Последнее повышение зарплаты «неуказных» категорий работником бюджетных учреждений на 10% произошло с 1 декабря 2024 года.

Кроме того, по решению руководство регион до 8 марта все работники бюджетной сферы Курганской области — 89 тыс. человек получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.