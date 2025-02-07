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В Набережных Челнах закрыли кабинет УЗИ из-за нарушений санитарных норм

В Набережных Челнах суд временно закрыл кабинет ультразвуковой диагностики ООО «Дентал Форте Элит» из-за нарушений санитарных норм. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Роспотребнадзора по Татарстану.

Проверка Роспотребнадзора выявила, что стены кабинета отделаны керамической плиткой, которая не соответствует санитарным правилам. В отношении юрлица составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности кабинета.

Суд в Набережных Челнах принял решение приостановить деятельность кабинета на 30 суток.

Влас Северин

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