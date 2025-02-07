ЮГК в 2024 году сократила производство золота из-за запрета горных работ

АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) снизило объемы производства золота до 10,6 т, что на 17% меньше показателя прошлого года. В качестве причины приводится запрет Ростехнадзора на горные работы на четырех карьерах Уральского хаба. При этом ЮГК прогнозирует рост общих производственных результатов на 13–35%, до 12–14 т, говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Снижение производственных результатов в 2024 году произошло в силу непредвиденных обстоятельств — после запрета горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе. Производство золота было возобновлено только к концу года»,— прокомментировал ситуацию финансовый директор ЮГК Артем Клецкин. Из-за введенных ограничений по итогам 2024 года производство золота на Уральском хабе ЮГК снизилось на 48%, до 3,4 т. Переработка руды упала на 22% по сравнению с 2023 годом и составила 14,4 млн т.

По словам господина Клецкина, приостановка работы карьеров также повлияла на прогноз на 2025 год. На Уральском хабе он пересмотрен в меньшую сторону, до 3,6–5,2 т. Это соответствует рекомендациям Ростехнадзора.

В 2024 году производство золота на двух месторождениях Сибирского хаба ЮГК, напротив, выросло: на 13%, до 5,8 т — в Красноярском крае, на 28%, до 1,4 т — в Республике Хакасия. Компания делает такой же оптимистичный прогноз по поводу текущего года.

ЮГК — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Активы компании включают месторождения в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.