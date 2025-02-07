Шестерых жителей Удмуртии осудили за организацию борделя в массажном салоне

Шестерых членов преступной группы осудили в Глазове за организацию и вовлечение в занятие проституцией (ст. 241, ст. 240 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, они организовали бордель под видом массажного салона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что двое фигурантов в 2021-2022 гг. вовлекли двух девушек в занятие проституцией, обещая высокий доход. Кроме того, шестеро подсудимых в 2019-2022 гг. привлекли участию в преступной деятельности «иных соучастников». Обвиняемые организовали салон массажа, где девушки под видом мастеров-массажистов оказывали интимные услуги за деньги.

Уголовное дело слушалось в закрытом судебном заседании. Глазовский райсуд Удмуртии признал всех фигурантов виновными и назначил участникам преступной группы наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет условно. Кроме того, были назначены штрафы в размере 100 тыс. руб.