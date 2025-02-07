Спрос на покупку франшиз в сфере торговли в Челябинске вырос в 3,5 раза

В 2024 году спрос на покупку франшиз у жителей Челябинска вырос на 55% по сравнению с 2023-м. Больше всего горожан интересовал бизнес в сфере торговли (24% от общего количества обращений), такие предложения искали в 3,5 раза чаще. Средний размер паушального взноса для подобной франшизы составляет 600 тыс. руб., сообщает «Авито».

На втором месте по популярности франшизы в сфере производства, на их долю приходится 21% запросов. Такой бизнес хотели открыть в 2,5 раза чаще, средний взнос составляет 100 тыс. руб. Топ-3 замыкает сфера общепита, на которую пришлось 13% запросов. Их количество год к году выросло на 53%, средний размер паушального взноса составляет 550 тыс. руб.

Что касается решений о продаже франшиз, лидером по доле объявлений стал бизнес в сфере торговли (34%). Примечательно, что за год количество предложений стало больше в три раза. Также в Челябинске часто продают франшизы в сфере услуг (24%). За год число объявлений выросло на 54%. В тройку лидеров вошла и сфера общепита с долей 21%. Количество предложений о продаже такого бизнеса увеличилось в 2,5 раза.

Виталина Ярховска