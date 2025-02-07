Объем железнодорожных грузовых перевозок в Башкирии в январе вырос на 2,2%

В январе погрузка на сети Куйбышевской железной дороги в Башкирии увеличилась по сравнению с первым месяцем 2024 года на 2,2%, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

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Всего было погружено более 1,8 млн т различных грузов, из которых около 1 млн т — нефти и нефтепродуктов (по сравнению с прошлым годом рост составил 11,4%). Погрузка химических и минеральных удобрений увеличилась на 18,4% до 80,1 т, промышленного сырья и формовочных материалов — на 4,3% до 79,4 тыс. т.

Лучшую динамику по сравнению с январем 2024 года продемонстрировали сахар (рост 71,5%, до 16,8 тыс. т) и зерно (рост 64,3%, до 55,6 тыс. т).

В январе 2024 года железнодорожные перевозки в Башкирии уменьшились к январю 2023 года на 10,9%.

Идэль Гумеров