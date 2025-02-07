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В Рыбинск поступят новые троллейбусы

В Рыбинск скоро поступят семь новых троллейбусов. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Один из жителей города обратился к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой обновить парк электротранспорта. В ответ представители министерства пояснили, что новая техника ожидается в 2025 году.

По данным АО «Рыбинскэлектротранс», в 2024 году был заключен договор на поставку трех новых троллейбусов, которые должны прибыть весной 2025 года. Еще четыре единицы планируется приобрести до конца следующего года.

Антон Голицын

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