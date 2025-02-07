На «Розе Хутор» открыли раннее катание

С 7 февраля на курорте «Роза Хутор» стартовало раннее катание — трассы и подъемники теперь доступны с 07:30. Об эом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Спуски открыты с отметки 1350 м над уровнем моря. В зависимости от погодных условий лыжникам и сноубордистам доступны 15 трасс из 52, включая «Б-52» ниже 1350, «Плато», «Шале», «Нагано», «Ванкувер», «Шамони», «Турин» и другие. Общая протяженность маршрутов раннего катания превышает 18 км. Подъемники «Олимпия», «Заповедный лес», «Соло», «Волчья скала» и «Шале» начинают работу раньше обычного.

В администрации курорта отмечают, что традиционно с увеличением светового дня курорт начинает работу на час раньше. Услуга раннего катания доступна по стандартному дневному ски-пассу.

В связи с изменением режима работы скорректировано расписание касс и пунктов проката. Ски-пассы можно приобрести с 07:30 в кассах у канатных дорог «Олимпия» и «Мзымта двор», с 07:45 — на отметке «Роза Стадион». Прокат «Мзымта двор» начинает работу в 07:15, «Горный приют» — в 07:30.

В зимнем сезоне на «Роза Хутор» функционируют 105 км трасс, 32 подъемника и девять пунктов проката. Дневное катание доступно с 08:30.

Вячеслав Рыжков