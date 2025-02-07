«Тихий наем» прокрался в офисы

На фоне дефицита кадров во многих компаниях стала набирать популярность практика «тихого найма». Об этом пишет Forbes по итогам собственного опроса игроков нескольких отраслей. Речь о совмещении текущим сотрудником двух или более позиций за дополнительную плату. Вакантное место при этом широко не афишируется. В ряде случаев доля позиций, закрытых за счет «тихого найма», в 2023-м достигала 50-60%. Тогда же исследовательская компания Gartner назвала этот подход одним из главных трендов года. Некоторые эксперты считают, что подобная практика сохранится и в 2025-м, правда, с несколькими оговорками. В «тихом найме» по-русски разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Основная цель «тихого найма» — подготовка и ротация собственных кадров для закрытия ключевых позиций в компании. Речь о сотрудниках, которые добровольно берут на себя больше обязанностей, фактически повышают квалификацию и в итоге получают повышение и прибавку. В Google эту стратегию называли гениальной: минимум рисков неудачного найма, плюс экономия времени и денег. Назначение текущего сотрудника на вторую позицию обходится компаниям на 30-40% дешевле, чем наем «готового специалиста», пишет Forbes. С учетом колоссального дефицита кадров это логичное, но временное решение, считает управляющий партнер группы компаний Globalpas, директор Международной школы агробизнеса Сергей Профатилов:

«Министр сельского хозяйства Оксана Лут объявила, что на 2024 год в отрасли не хватало порядка 200 тыс. человек. Думаю, эта цифра сильно занижена. Руководители, пытаясь найти работника, перекрывают функционал за счет других. Я общался с одним из своих клиентов: ему был нужен второй сотрудник в отдел, первый уже был загружен на 120%. Но руководитель сказал, что вакансия открыта не будет, то есть обязанностей у подчиненного станет еще больше.

Обычно речь идет о доплате в 20-30%. Но работник может перегореть и уволиться».

Так или иначе, такая практика не равна совмещенной работе, указывают рекрутеры, но отмечают, что зачастую и самим сотрудникам намного спокойнее получить небольшую прибавку и работать за двоих, чем выходить на рынок труда. По данным опроса Lerna.ru и HR-cистемы Edstein, в 2023 году «тихий наем» использовала почти каждая вторая крупная компания со штатом от 1 тыс. человек. Это позволяет прикрыть вакансии до расширения штата, объяснила заместитель председателя правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Ожидается, что будет достаточно серьезный рост в сегменте цифрового рубля, и надо будет искать для этого людей. Но вряд ли подойдут соискатели, которые с нуля начали что-то здесь делать. То есть часть функций придется на начальном этапе возложить на имеющихся сотрудников в рамках их компетенций и дальше уже расширять штат. Когда человек является частью команды и видит, что где-то идет провисание, то понимает, что нужно поднажать».

В большинстве крупных компаний есть система грейдирования. При этом повысить зарплату конкретному сотруднику, не меняя систему и не вызвав негатива со стороны коллектива, почти невозможно — бюджеты ограничены. И выходом стал своеобразный «тихий наем», говорит заместитель генерального директора кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова: «Например, мы везем человека из другого города и выносим релокационный пакет в отдельную статью, но не по бюджету. Просто добавляем тот "Х", который необходим. Второй вариант — некие дополнительные обязанности. Третий — вопрос оптимизации. К сожалению, при современной налоговой нагрузке часть даже крупных компаний иногда вынуждены уходить в серую зону. Возможность а-ля совместительства, что может проходить как премия, дает возможность играть в том числе с оптимизацией налогообложения».

Масштаб применения «тихого найма» оценить сложно: последние такие исследования проводились два года назад, плюс каждый работодатель понимает суть этого инструмента по-своему, пояснила руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова: «Никто же не скажет, что мы понимаем, что набирать новых сотрудников дорого. Скорее всего, весь этот "тихий наем" превратится в увольнение, либо работнику дадут расти до руководящих позиций. Стали думать, где есть ресурс соискателей, которых раньше не хотели нанимать: какие-то возрастные категории, женщины. В одном из сетевых автосервисов рассказывали, что они начали обучать на слесарей девушек, и отлично у них все получается. Одна проблема: они очень быстро замуж выходят».

Вместе с тем исследователи подчеркивают, что итогом неправильно использованного «тихого найма» в офисах может стать тишина на фоне гиперзагрузки сотрудников, либо работники по-тихому начнут искать вакансии в других компаниях.

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Екатерина Вихарева