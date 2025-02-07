Мэрия определила 60 земельных участков для передачи многодетным нижегородцам

Администрация Нижнего Новгорода 6 февраля 2025 года утвердила два перечня земельных участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Все участки находятся в районе деревни Сысоевка Богородского округа. Для семей с тремя-четырьмя детьми сформировано 54 участка площадью от 751 до 1054 кв.м., для семей с пятью и более детьми — шесть участков площадью от 1055 до 1467 кв.м.

Участки многодетным семьям предоставляют согласно региональному закону. Так как Нижний Новгород свободных участков для этих целей не нашел, он взял в муниципальную собственность территорию в Богородском округе. Площадки под строительство домов должны быть обеспечены коммуникациями и инженерной инфраструктурой.

Галина Шамберина