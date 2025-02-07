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В Сочи за неделю зарегистрировали 183 ДТП

С 31 января по 6 февраля 2025 года в Сочи произошло 183 аварии, из которых шесть привели к травмам. Об этом сообщает ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными нарушениями ПДД, которые привели к авариям, стали несоблюдение очередности проезда (32 ДТП), а также несоблюдение бокового интервала и неправильный выбор дистанции, повлекшие 25 и 24 аварии соответственно. Также 17 ДТП произошло из-за нарушений при движении задним ходом.

Наиболее аварийным днем недели оказался вторник с 34 зарегистрированными инцидентами, тогда как суббота была наименее аварийной с 19 ДТП.

Мария Удовик

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