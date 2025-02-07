На развитие фермерства в Адыгее направят более 200 млн рублей

Власти Адыгеи планируют расширить поддержку фермерских хозяйств в 2025 году. На реализацию программы «Агростартап» направят 109,3 млн руб., еще 100 млн руб. выделят на развитие ягодных культур в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году по программе «Агростартап» 49 человек открыли собственное дело в аграрном секторе. Общая сумма грантов составила более 123 млн руб.

Региональные власти поручили профильному министерству и руководителям территорий информировать жителей о возможностях открытия и расширения агробизнеса. Особое внимание уделят действующим федеральным программам господдержки.

Нурий Бзасежев