Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На развитие фермерства в Адыгее направят более 200 млн рублей

Власти Адыгеи планируют расширить поддержку фермерских хозяйств в 2025 году. На реализацию программы «Агростартап» направят 109,3 млн руб., еще 100 млн руб. выделят на развитие ягодных культур в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году по программе «Агростартап» 49 человек открыли собственное дело в аграрном секторе. Общая сумма грантов составила более 123 млн руб.

Региональные власти поручили профильному министерству и руководителям территорий информировать жителей о возможностях открытия и расширения агробизнеса. Особое внимание уделят действующим федеральным программам господдержки.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...