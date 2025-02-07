Индекс промпроизводства в Пермском крае вырос за год на 5,5%

В январе — декабре 2024 года индекс промышленного производства в Пермском крае вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 5,5%. Такие данные приводит Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидерами стали предприятия в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+101,8%), кожи и изделий из нее (+30%), энергетики (+22%).

При этом на 18% снизился индекс производства в сфере добычи металлических руд, на 14,5% — в текстильной промышленности, на 11,2% — в производстве табачной продукции.