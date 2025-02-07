В Таганроге водоканал модернизует систему обеззараживания воды

Таганрогский Водоканал проводит модернизацию городской системы обеззараживания питьевой воды. Необходимость работ обусловлена изношенностью оборудования и переходом на более безопасную технологию использования гипохлорита натрия вместо жидкого хлора, сообщает глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Обеззараживание происходит на трёх производственных площадках.

В 2023 году одна из площадок уже перешла на использование гипохлорита натрия при помощи установки автоматической блочно-модульной станции. В 2024 году в рамках инвестиционной программы на второй площадке было заменено старое импортное оборудование системы обеззараживания воды на новое отечественное, соответствующее современным требованиям СанПиН по водоподготовке.

Ева Китаева