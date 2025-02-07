Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге водоканал модернизует систему обеззараживания воды

Таганрогский Водоканал проводит модернизацию городской системы обеззараживания питьевой воды. Необходимость работ обусловлена изношенностью оборудования и переходом на более безопасную технологию использования гипохлорита натрия вместо жидкого хлора, сообщает глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Обеззараживание происходит на трёх производственных площадках.

В 2023 году одна из площадок уже перешла на использование гипохлорита натрия при помощи установки автоматической блочно-модульной станции. В 2024 году в рамках инвестиционной программы на второй площадке было заменено старое импортное оборудование системы обеззараживания воды на новое отечественное, соответствующее современным требованиям СанПиН по водоподготовке.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...