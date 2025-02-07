В Челябинске ищут перевозчиков для 15 маршрутов за 296 млн рублей

«Организатор перевозок Челябинской области» проводит два аукциона на обслуживание 15 регулируемых маршрутов для регионального центра. Общая стоимость работ оценена в 295,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Первые торги с начальной ценой в 180,9 млн руб. касаются 14 маршрутов: автобусов №2 «ЧЭМК — Областная больница», №3 «Автовокзал — ЧМК», №5 «Автовокзал — ЧЭМК», №7 «3авод имени Колющенко — ЧГРЭС», №9 «ЦХП — Коксохим», №10 «Першино — ЦХП», №12 «Харлова — Чистопольская», №14 «Чичерина — ЦХП», №15 «Чичерина — ЧТЗ», №16 «Чичерина — Автовокзал», №18 «ЧМК — Чистопольская», №19 «Чичерина — Коксохим», №20 «ЧМК — Областная больница» и №22 «Чичерина — Чистопольская». Перевозить пассажиров подрядчику предстоит в марте-апреле текущего года. Для работы маршрутов необходимо от двух до 48 транспортных средств.

Второй аукцион предполагает обслуживание перевозок по автобусу №51 «Улица Молодогвардейцев — Поселок Сосновка». Начальная цена контракта составляет 115 млн руб. Подрядчик должен осуществлять работы с марта по декабрь текущего года. Курсировать по маршруту будет 12 транспортных средств, еще два оставят в резерве.

Заявки на участие в конкурсе по контрактам принимаются до 14 февраля.

Виталина Ярховска