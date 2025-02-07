В Ярославской области выявили 36 нарушений правил выгула животных
В Ярославской области за прошедшую неделю было выявлено 36 фактов нарушения правил выгула животных. Об этом сообщила заместитель председателя областного правительства Татьяна Потемкина.
Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал
За неделю в разных округах области составлено 13 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований правил. Еще 23 факта выгула собак без поводка выявили по камерам наблюдения, в том числе в парках Ярославля. Этих нарушителей сейчас ищут.
Напомним, с июля 2024 года в регионе действуют правила выгула животных, за нарушение которых предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. руб. Так, запрещен выгул собак без поводка и намордника лицами, «не способными в силу возраста и (или) физического развития либо по причине опьянения» контролировать действия животных, на территориях учебных заведений и объектов здравоохранения, за допущение загрязнения животными общественных мест и за самовыгул.