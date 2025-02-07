В Ярославской области выявили 36 нарушений правил выгула животных

В Ярославской области за прошедшую неделю было выявлено 36 фактов нарушения правил выгула животных. Об этом сообщила заместитель председателя областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

За неделю в разных округах области составлено 13 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований правил. Еще 23 факта выгула собак без поводка выявили по камерам наблюдения, в том числе в парках Ярославля. Этих нарушителей сейчас ищут.

Напомним, с июля 2024 года в регионе действуют правила выгула животных, за нарушение которых предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. руб. Так, запрещен выгул собак без поводка и намордника лицами, «не способными в силу возраста и (или) физического развития либо по причине опьянения» контролировать действия животных, на территориях учебных заведений и объектов здравоохранения, за допущение загрязнения животными общественных мест и за самовыгул.

Алла Чижова