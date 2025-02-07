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Оборот розницы в Прикамье вырос за год почти на 5%

В январе — декабре 2024 года оборот розничной торговли в Пермском крае составил 796,4 млрд руб., что на 4,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оборот общественного питания сложился в сумме 41,9 млрд руб., это в сопоставимых ценах на 4,3% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 января 2025 года составил 54,6 млрд руб., что соответствует 38 дням торговли.

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