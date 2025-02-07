Благоустройство Тверицкого бора отложили на неопределенный срок

В Ярославле отложили благоустройство Тверицкого бора, сообщил мэр города Артем Молчанов на встрече с жителями Заволжского района вечером 6 февраля. Проект, победивший в голосовании жителей в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» в 2023 году, не будет реализован в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскиз благоустройства Тверицкого бора Фото: мэрия Ярославля Фото: соцсети Следующая фотография 1 / 2 Эскиз благоустройства Тверицкого бора Фото: мэрия Ярославля Фото: соцсети

В 2024 году власти заявили о необходимости проектирования работ на особо охраняемой природной территории. Предполагалось, что стоимость работ составит около 250 млн руб. Жителям показали эскиз с пятью входными группами, парковками, модернизированными спортивными площадками и местами для выгула собак.

На встрече с мэром жительница района рассказала, что жители выступают против работ в бору. Артем Молчанов подтвердил, что никакие работы по благоустройству не будут проводиться ни в текущем, ни в следующем году, кроме традиционного субботника. Мэр добавил, что судьба проекта пока остается неизвестной.

Антон Голицын