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В Севастополе и двух других регионах задержали подозреваемых в диверсиях

Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, которых подозревают в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, задержанные прошли обучение на территории Украины, где изучили обращение со стрелковым оружием, минно-взрывное дело, управление беспилотными летательными аппаратами, а также методы выявления наружного наблюдения.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли значительное количество взрывчатых веществ, электродетонаторов, химических компонентов для изготовления взрывчатки, инструкции по сборке самодельных взрывных устройств, а также средства связи, которые использовались для общения с кураторами.

По факту задержания возбужден ряд уголовных дел по статьям, связанным с террористической деятельностью. По совокупности преступлений подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление и задержание возможных сообщников.

Анна Гречко

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