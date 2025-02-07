Из Челябинска возобновят чартерные рейсы в Шар-эш-Шейх

Челябинский аэропорт имени \Игоря Курчатова возобновляет чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх. Их начнут отправлять с 21 февраля этого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Полеты осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолеты будут отправляться один раз в 10-11 дней.

Чартерные рейсы — это полеты, которые организуют туристические агентства, арендующие самолет и продающие путевки. Впервые чартерные рейсы из Челябинска в Шарм-эш-Шейх запустили в мае 2023 года.