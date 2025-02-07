Рост промпроизводства в Башкирии в 2024 году замедлился на 3,1%

С января по декабрь 2024 года объем промышленного производства в Башкирии вырос на 5,4% к 2023 году. Такие данные приводит Башстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Тем не менее рост по сравнению с предыдущим годом замедлился — в 2023 году индекс промпроизводства составил 108,5%. В 2024 году падение темпов роста фиксировалось на протяжении девяти месяцев, исключением стали февраль, ноябрь и декабрь. Годом ранее темпы роста увеличивались на протяжении всего года, кроме декабря.

Обрабатывающий сектор в 2024 году вырос на 8,1%, энергетический — на 1,3%. Объем добычи полезных ископаемых уменьшился за год на 7,2%. В коммунальном секторе (водоснабжение, водоотведение, обращение с отходами, ликвидация загрязнений) произошло снижение на 4,5%.

В обрабатывающем секторе лучшую динамику продемонстрировали производство пищевых продуктов (рост 38,4% к 2023 году), прочих транспортных средств и оборудования (28,4%) и электрооборудования (23%). Производство кожи и кожаных изделий уменьшилось на 27,9%, производство готовых металлических изделий, а также ремонт и монтаж машин и оборудования — на 19,8–19,9%.

Идэль Гумеров